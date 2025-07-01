Bursa Gemlik'te 4,2 Büyüklüğünde Deprem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bursa Gemlik'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" - ANKARA