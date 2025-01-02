Bursa İtfaiye Ekipleri 2024\'te 18 Bin Olayda Can Kurtardı

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Bursa'da 2024 yılında 18 bin olaya müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin kask kameralarına yansıyan görüntüler, ekiplerin zorluklara aldırış etmeden can kurtarmak için canlarını hiçe saydıkları anları gözler önüne serdi.

Bursa merkez, ve 17 ilçede vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için 7-24 nöbet tutan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire teşkilatı, trafik kazaları ve doğal afetlere mücadele çerçevesinde profesyonel ekiplerle anında müdahale ediyor. Geride bıraktığımız 2024 yılında başta yangın olmak üzere, arama kurtarma ve trafik kazaları dahil 18 bin ayrı olaya müdahale eden itfaiye ekipleri zorlu mücadeleleri ve görevlerini en zor şartlarda yerine getirdikleri anlar kask kamerasına yansırken, Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı kadrosunda 650 erkek, 30 tanede kadın personelimiz görev alıyor.

Ekiplerin, Osmangazi ilçesindeki bir binanın çatı katında çıkan yangında, alevlerin arasında mahsur kalan bir aileyi kurtardığı anlar yürekleri ısıttı. Yine aynı ilçede seyir halindeki otomobilin kaputunda yılan olduğunu fark eden sürücünün ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı saklandığı yerden alarak doğaya saldılar. O anlar renkli görüntülere sahne olurken, çevredeki vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak anı ölümsüzleştirdi.

İtfaiye Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürü Erdal Öztürk, "Bursa İtfaiyesi 2024 yılında 18 bin olaya müdahale etti. Bu olayların başında yangın, arama kurtarma ve trafik kazalarına müdahale gibi önemli alanlar var. Burada ciddi eğitimler veriyoruz. Bursa merkez ve ilçelerde, sanayilerde vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu alanda çalışanlarımızı yetiştirmek ile birlikte, önemli ve ciddi çalışmalara yer veriyoruz" dedi. - BURSA