Bursa Osmangazi'de motosikletin otomobile çarptığı an kask kamerasında yer aldı

Bursa'da araçların arasından hızla ilerleyen motosiklet, sinyal vermeden şerit değiştirdiği öne sürülen otomobilden kaçmak isterken sol şeritteki otomobile arkadan çarptı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.

OTOMOBİLE ÇARPTI

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin sağ şeritten sol şeride aniden geçmek istemesi üzerine motosiklet sürücüsü çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet, sol şeritte ilerleyen otomobile çarptı.

KAZA ANI KASK KAMERASINDA

Motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin şerit değiştirmesi ve motosikletlinin çarpışmayı önlemek için yaptığı manevranın ardından yaşanan kaza yer aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.