Bursa Osmangazi'de motosikletin otomobile çarptığı an kask kamerasında yer aldı - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'de motosikletin otomobile çarptığı an kask kamerasında yer aldı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ankara yolu üzerinde motosiklet, sinyal vermeden şerit değiştirdiği öne sürülen otomobilden kaçmak isterken sol şeritteki otomobile arkadan çarptı. Kaza anı kask kamerasına yansırken polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Bursa'da araçların arasından hızla ilerleyen motosiklet, sinyal vermeden şerit değiştirdiği öne sürülen otomobilden kaçmak isterken sol şeritteki otomobile arkadan çarptı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.

OTOMOBİLE ÇARPTI

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin sağ şeritten sol şeride aniden geçmek istemesi üzerine motosiklet sürücüsü çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet, sol şeritte ilerleyen otomobile çarptı.

Bursa Osmangazi'de motosikletin otomobile çarptığı an kask kamerasında yer aldı

KAZA ANI KASK KAMERASINDA

Motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin şerit değiştirmesi ve motosikletlinin çarpışmayı önlemek için yaptığı manevranın ardından yaşanan kaza yer aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erdem D. Erdem D.:
    O hızla otomobillerin arasından geçersen otomobilin seni gorme şansı yok kusura bakma 2 0 Yanıtla
  • Reşit Karakuş Reşit Karakuş:
    tabiki motorlu terörüst te öyle maganda gibi gidersen biri bindiriir burdan bi ders alırlar da öyle aralardan vın vın geçmezler 1 0 Yanıtla
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