Bursa Yenişehir\'de yağış çadırları vurdu, işçilere yurt ve spor salonu hazırlandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan yağış, mevsimlik işçilerin kaldığı çadır alanlarını etkiledi. Suların ulaştığı bölgede işçiler için harekete geçen kaymakamlık ve belediye, öğrenci yurdu ile kapalı spor salonunu barınma amacıyla hazır hale getirdi. İşçilerin kendileri için hazırlanan alanlara gitmek istememesi ise dikkat çekti.

Yenişehir'de çadırların bulunduğu bölgede yaşayan mevsimlik işçilerin kaldığı alanlar, etkili olan yağış nedeniyle sudan etkilendi. Yağışın ardından Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesi ekipleri harekete geçerek işçilerin daha sağlıklı koşullarda barınabilmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdu ile Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı kapalı spor salonu, mevsimlik işçilerin konaklaması için hazır hale getirildi.

Yetkililer tarafından hazırlanan barınma alanlarına gitmek istemediklerini belirten işçilerin durumu üzerine bölgede çalışmaların sürdüğü öğrenildi.