Bursa Yıldırım\'da 2 gündür yağan yağmur sonrası toprak kaydı, taşlar yolu kapattı

Bursa'da 2 gündür aralıksız yağan yağmur sonrası, bir evin önündeki toprak zeminde kayma meydana geldi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat D.'ye ait evin önünde bulunan toprak zeminde kayma meydana geldi. Yaşanan kayma neticesinde taşlar yola savrulurken, durum 112 Acil Servis Hattı'na bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Sedat D., belediye ekiplerinden yardım istedi. Yaşanan toprak kaymasından sonra taşların yolu kapattığı anlar kameraya yansırken, olayda yaralanan olmadı.