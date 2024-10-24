Büyükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu

Büyükçekmece\'de Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 21 kilo uyuşturucu ve 3 şüpheli yakalandı.

24.10.2024 09:16
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 19 kilo 820 gramı eroin olmak üzere ele 21 kilo 157 gram uyuşturucu ile 2 kilo 60 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Uyuşturucunun otomobil lastiğine ve aracın bagaj kısmına zulalandığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, önceki gün "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Büyükçekmece ilçesinde belirlenen bir adres ve 2 araca operasyon düzenlendi. Baskında H.İ.K., F.B. ve M.D. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Otomobil, lastiğinde ve evde yapılan aramalarda ise 19 kilo 820 gram eroin, 1 kilo efedrin maddesi, 100 gram metamfetamin, 100 gram kokain, 17 gram skunk, 2 kilo 60 gram kimyasal katkı maddesi, 860 gram amonyak, bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 17 mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 320 lira para ele geçirildi. Uyuşturucunun otomobil lastiğine ve aracın bagaj kısmına zulalandığı ortaya çıktı. Narkotik maddelere imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgulamasında, M.D.'nin "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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