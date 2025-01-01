Büyükkarıştıran\'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

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Oyuncak fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bir oyuncak fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde öğle saatlerinde Pilsan Oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına Terkidağ, Edirne ve İstanbul'dan destek verildi. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer yapılara sıçramaması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Yangın ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.