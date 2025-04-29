"Valinin yeğeniyim" yalanı pahalıya patladı - Son Dakika
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"Valinin yeğeniyim" yalanı pahalıya patladı

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Sarıyer'de çakarlı aracıyla trafikte öncelik sağlamaya çalışan ve "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaşan sürücü S.O. yakalandı. Sürücüye 146 bin 134 TL para cezası kesildi, ehliyeti ve aracı 30 gün süreyle trafikten men edildi. İstanbul Valisi Davut Gül de şahsın yeğeni olmadığını ve gerekli yasal işlemlerin uygulandığını açıkladı.

29.04.2025 15:18  Güncelleme: 17:08
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Sarıyer'de çakarlı aracı nedeniyle kendisine tepki gösteren sürücüye "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaşan şahıs yakalandı. Sürücüye 146 bin 134 TL para cezası kesilirken, ehliyeti 30 gün süreyle geri alındı. Öte yandan sürücünün, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yeğeni olmadığı öğrenildi.

Sarıyer Cendere Caddesi Ayazağa katılım mevkiinde araç kullanan şahıs, önüne geçmeye çalıştığı sürücünün kendisine tepki göstermesi üzerine "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaştı. Sürücünün yanındaki kişi ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri harekete geçti.

146 BİN TL CEZA KESİLDİ

Çakarlı araç kullanarak trafikte öncelik sağlamak isteyen sürücü S.O.isimli şahıs yakalandı. Sürücü S.O.'ya toplamda 146 bin 134 TL para cezası kesilirken, sürücü belgesi 30 gün süre ile geçici olarak geri alındı. Araç ise 30 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca sürücü S.O. hakkında adli işlem başlatıldı. Sürücü S.O.'nun işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

VALİ GÜL AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan sürücünün İstanbul Valisi Davut Gül'ün yeğeni olmadığı belirtildi. Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Vali Gül, "Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi" ifadelerini kullandı.

"Valinin yeğeniyim" yalanı pahalıya patladı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Davut Gül, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Sarıyer, trafik, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Valinin yeğeniyim' yalanı pahalıya patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ponçik Pamuk:
    valla yalan söyleme davut gül .. orada bir dur .. akraban olsaydı bu haber ya yapılmazdı bile 1 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Tebrik ediyorum vali Beyi 0 1 Yanıtla
  • Atalay k:
    Çakar takana iyi çakmışlar 0 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    akraban olaydı dokunmazdın bile biliyoruz akepelilerin akrabalarının neler yaptığını 0 0 Yanıtla
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