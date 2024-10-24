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Çalınan Koyunlar Sahibine Kavuştu

Çalınan Koyunlar Sahibine Kavuştu

Hatay'da depremzede Yusuf Çınar'ın çalınan koyunları polis tarafından bulundu ve teslim edildi.

24.10.2024 09:10
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Hatay'da arabasını satarak hayvancılığa başlayan ve böbrek hastası 2 evladının tedavisi için mücadele eden depremzede Yusuf Çınar'ın çalınan koyunları, satılmak üzereyken polis ekipleri tarafından bulunarak teslim edildi.

Geçtiğimiz günlerde, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiricisi Yusuf Çınar'ın arabasını satarak hayvancılığa başlamak için satın aldığı 22 koyun, 2 hırsız tarafından çalınmıştı. Hırsızlık anının anbean güvenlik kamerasına yansıdığı olayda, tek varlığı olan ve böbrek hastası 2 evladının tedavisi için de mücadele eden Çınar'ın çalınan koyunları polis ekipleri tarafından bulundu. Koyunlarını eksiksiz bir şekilde teslim alan Çınar, yaşadığı sevinci ilk olarak ailesiyle paylaştı.

"Koyunlarımı bulunduktan sonra görünce çok sevindim, hemen geldim ve ailemle paylaştım"

Çalınan hayvanlarına kavuşmanın heyecanını yaşayan 35 yaşındaki Yusuf Çınar, aracını satıp hayvanları satın aldığını belirterek, "Koyunlarım bulundu ve çok mutluyum. Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü'ne ve ekiplerine teşekkür ederim. Koyunlarımı bulup bana teslim ettiler. Koyunlarımı bulunduktan sonra görünce sevinçle gelip çocuklarımla ve eşimle paylaştım. Çocuklarım da çok sevindiler ve sabaha kadar koyunlarla ilgilendiler, şu anda da bakımlarını yapıyoruz. Koyunlarımı iki gün kapalı bir alanda saklamışlar, şu an ahıra getirdim, burada tedavilerini yapıp havanlarımın yemlerini verdim. Hayvanlarım kaldıkları ortamdan dolayı biraz rahatsız olmuşlar ve iki gün aç kalmışlar. Tedavilerinden dolayı biraz maddi zararım var ama hayvanlarımın iyi olması için uğraşıyorum. Koyunlarımı çalan iki kişi de şu an gözaltındalar, şikayetçi oldum ikisinden de. Koyunlarımı alıp başka bir ile satacaklardı; polis ekipleri suçüstü yapınca satamadılar. Şu an koyunlarım bende" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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