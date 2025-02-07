Camide Hırsızlık: Suçüstü Yakalandılar

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İzmir'in Konak ilçesinde camiden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelilerden birinin hırsızlık suçundan 36 yıl 11 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Güney Mahallesi'nde bulunan Tepecik Merkez Camii'nde meydana geldi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi esnasında camiye girmeye çalışan 2 şüpheliyi fark etti. Polisi görünce kaçmaya başlayan A.G. ve U.K., yaşanan kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorgulamada şüphelilerden A.G.'nin (30) hırsızlık suçundan 36 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR