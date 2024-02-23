Caminde çıkan yangın korkuttu

Camide çıkan yangın korkuttu
KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir caminin mescit kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Yukarı Hereke Mahallesi Çarşı Caddesi'ndeki Yukarı Hereke Caminin mescit kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, camiden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, caminin içine dolan duman tahliye edildi. Yangın sebebiyle camide maddi hasar oluştu.
Öte yandan, yangının elektrik sistemindeki arıza sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor.
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