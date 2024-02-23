Caminde çıkan yangın korkuttu

Çorlu tren faciasının ardından görevden alınan TCDD Genel Müdürü yeniden eski görevine getirildi

Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri, görevden alınan Veysi Kurt'un tekrar genel müdür olarak atanmasına tepki gösterdi. Faciada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, atamanın adaletin olmadığını gösterdiğini belirtirken, Zeliha Bilgin ise sorumlu kişilerin ödüllendirildiğini ve korunduğunu ifade etti. Ailelerin avukatı Akçay Taşçı ise bu kararın TCDD yönetiminin ders almadığını kanıtladığını söyledi.