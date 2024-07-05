Çanakkale'de 27 Kaçak Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de 27 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içinde bulunan 27 kaçak göçmen kurtarıldı. Motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot, Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurularak içindeki 10'u çocuk olan kaçak göçmenler kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

05.07.2024 09:55
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 27 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-6' tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 10'u çocuk 27 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 27 Kaçak Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

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