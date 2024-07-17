Çanakkale'de 300 Hektarlık Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 420 futbol sahası büyüklüğünde 100 hektar orman, 200 hektar orman dışı alan olmak üzere 300 hektar alan yangında zarar gördü.

Bayramiç'in Saraycık köyü yakınlarında ziraat arazisinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alanda sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına karadan 31 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 11 su ikmal aracı, havadan ise 4 helikopter, 4 uçak ve toplamda 200 personel müdahale etti.

Yangın dün saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. 420 futbol sahası büyüklüğünde 100 hektar orman, 200 hektar orman dışı alan olmak üzere 300 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE