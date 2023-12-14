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Çanakkale'de 76 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 76 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 76 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Gemisi ve Botları tarafından durduruldu ve Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de 76 Kaçak Göçmen Yakalandı
14.12.2023 - 09:09,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 76 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık açıklarında iki farklı noktada bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık açıklarında lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-61', Sahil Güvenlik Botları 'TCSG-907' ve 'KB-20' tarafından hareket halinde durdurdukları lastik botlar içinde 76 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 76 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de 76 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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