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Çanakkale'de 77 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 77 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 77 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlar sonucunda yakalanan kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de 77 kaçak göçmen yakalandı
24.12.2023 - 20:20,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 77 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından karada bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda 31 kaçak göçmen yakalandı. Ayvacık açıklarında düzenlenen bir diğer operasyonda ise Sahil Güvenlik botları 'TCSG-905' ve 'KB- 20' tarafından durdurulan lastik bot içinde 46 kaçak göçmen yakalandı. Toplam 77 kaçak göçmen, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 77 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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