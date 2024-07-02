Çanakkale'de kıraathane işletmecisini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

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Çanakkale'de kıraathane işletmecisini bıçaklayarak öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 28 Haziran'da saat 21.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Troya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kıraathane işletmeciliği yapan Alp Avcı (24) ile 3 kardeş olan elektrikçi M.M. (29) ve M.M. (19), M.M. (18) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kıraathane işletmecisi Alp Avcı, bıçakla göğsünden ve sol elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Alp Avcı, sevk edildiği Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri suç aleti bıçakla birlikte 29 Haziran gecesi saat 01.30'da yakaladı. Evli ve bir çocuk babası Alp Avcı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen M.M. (19) ile M.M. (18) serbest bırakılırken, M.M. (29) adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE