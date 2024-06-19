Çanakkale'de Orman Yangını Devam Ediyor, Hasat ve Balya Bağlama İşlerine Kısıtlama Getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çanakkale'de Orman Yangını Devam Ediyor, Hasat ve Balya Bağlama İşlerine Kısıtlama Getirildi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında başlayan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Çanakkale Valiliği ise yangınların tarımsal kaynaklı olması nedeniyle hasat ve balya bağlama işlerine kısıtlama getirdi. Balya makinalarında yangın çıkmasına neden olan haşpayların sökülmesi ve biçerdöver ile hasat işlerinin belirli saatlerde yapılması kararı alındı.

19.06.2024 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün başlayan orman yangını devam ediyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale Valiliği ise yaptığı açıklamada hasat ve balya bağlama işlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde 2024 yılı içerisinde sıkça meydana gelen yangınların birçoğunun tarımsal (biçerdöver ve balya makinası vb.) kaynaklı olması sebebiyle; ilimiz genelinde hasat sezonu boyunca balya makinalarında samanın parçalanması amacı ile takılan ve parçalama anında yangın çıkmasına neden olan haşpayların sökülerek balya makinalarının kullanılmasına, 23.06.2024 tarihine kadar devam edecek kuvvetli rüzgar ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle biçerdöver ile hasat ve balya bağlama işlerinin 19 - 22 Haziran tarihlerinde sabah saat 06.00 başlayıp 11.00'de son verilmesi hususunda karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale Valiliği, Orman Yangını, Kısıtlama, Çanakkale, Bağlama, Eceabat, Kumköy, Balya, Tarım, Çevre, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Orman Yangını Devam Ediyor, Hasat ve Balya Bağlama İşlerine Kısıtlama Getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:19 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
12:23 Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’de Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de! Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak
12:23 AVM’de çocuğa cinsel istismar Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu AVM'de çocuğa cinsel istismar! Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu
12:14 Tüyleriniz diken diken olacak İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler’in golü Tüyleriniz diken diken olacak! İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler'in golü
09:43 Hizbullah’tan İsrail saldırılarına misilleme Askerlerin toplanma alanını vurdular Hizbullah'tan İsrail saldırılarına misilleme! Askerlerin toplanma alanını vurdular
12:16 Dondurmacıda “Yan bakma“ kavgası Tek başına olan gence 5 kişi saldırdı Dondurmacıda "Yan bakma" kavgası! Tek başına olan gence 5 kişi saldırdı
11:59 Fransız bir futbolsever, Arda Güler’i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti Fransız bir futbolsever, Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti
11:24 İstanbul’un gözde plajında at paniği Yüzlerce insanın arasına daldılar İstanbul'un gözde plajında at paniği! Yüzlerce insanın arasına daldılar
11:17 17 yıllık ihanet Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli 17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli
11:02 Benzin ve motorine okkalı zam Benzin ve motorine okkalı zam
10:28 Salda Gölü’nde Şişme Oyuncakla Mahsur Kalan Küçük Kız Kurtarıldı Salda Gölü'nde Şişme Oyuncakla Mahsur Kalan Küçük Kız Kurtarıldı
10:28 Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın’dan ilk sahne Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı
09:49 Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı
09:41 Otoyolu cehenneme çeviren kaza Ekipler tam 5 saatte söndürebildi Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Ekipler tam 5 saatte söndürebildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 14:39:16. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Orman Yangını Devam Ediyor, Hasat ve Balya Bağlama İşlerine Kısıtlama Getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement