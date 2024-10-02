Çanakkale'de Silahlı Çatışma: 8 Tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de Silahlı Çatışma: 8 Tutuklama

Çanakkale\'de Silahlı Çatışma: 8 Tutuklama

Çanakkale'de husumetli gruplar arasında çıkan çatışmada 6 kişi yaralandı, 21 şüpheliden 8'i tutuklandı.

02.10.2024 09:55
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önünde 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Çanakkale'de 26 Eylül tarihinde saat 15.40 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önüne husumetli iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı ve kesici aletli kavga çıktı. Çatışmada 3 kişi ateşli silah, 3 kişi ise kesici aletle yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anafartalar Polis Merkezi Amirliği çıkan tüm sokakları trafiğe kapattı. Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önüne kadar gelen olayda polis silahlı çatışmaya karışan yaralılar dahil toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.

Olayda kullanılan 2 ateşli silah, şarjör, 15 fişek ile 2 kesici alet ve sopalar ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 27 Eylül tarihinde şüphelilerin 10 ikamet ve işyerinde yapılan aramalarda ateşli silah, kuru sıkı tabanca, şarjör, 15 fişek, 25 koli (250.000 adet) bandrolsüz boş makaron, 62 bin 880 dal dolu makaron, 113 kilogram tütün, 400 mükerrer kullanılmak üzere kesilmiş TAPDK bandrolü, 9 elektronik sigara, elektrikli sigara sarma makinesi ve aparatları ele geçirildi.

Gözaltındaki 21 şüpheliden 2'si emniyetten serbest bırakıldı, 2 'si ise tedavisi sürdüğü için adliyeye gönderilmedi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 8'i tutuklanırken 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Silahlı Çatışma: 8 Tutuklama - Son Dakika

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