Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucunda takla atan otomobilden fırlayan sürücü Mert Durucu yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 13 yaşındaki Berat Ünlü ise hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

15.08.2024 23:28
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Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

ÇANAKKALE - Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'den Biga istikametine doğru seyir halinde olan bir otomobil, ilçe girişinde bariyerlere çarptıktan sonra metrelerce sürüklendi ve takla attı.

Kaza sonucunda takla atan otomobilden fırlayan sürücü Mert Durucu, yaşamını yitirdi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerinde sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Mert Durucu'nun üvey kardeşi olduğu öğrenilen araç içerisinde bulunan 13 yaşındaki Berat Ünlü ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Berat Ünlü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

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