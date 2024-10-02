Çanakkale\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

3.Sayfa

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çan ilçesinden Çanakkale'ye seyir halinde olan 34 TK 0411 plakalı araç ile Çanakkale'den Çan'a gitmekte olan 35 MDP 62 plakalı araç, Karakadılar köyü yakınlarındaki bir petrol istasyonu önünde çarpıştı.

Kazada isimleri öğrenilemeyen araç sürücüleri yaralı olarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE