Çanakkale'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Biga ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan denetimler kapsamında ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan C.D. yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede cezaevine teslim edildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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