Tartıştığı eşini öldürüp kaçan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Tartıştığı eşini öldürüp kaçan şahıs yakalandı

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Tartıştığı eşini silahla vurduktan sonra ölümüne neden olan Yılmaz U. olayın ardından kayıplara karışmıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan koca, adli makamlara sevk edildi.

12.10.2024 17:42
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İstanbul Şişli'de tartıştığı eşini silahla vurarak ölümüne neden olan cani koca, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yılmaz U. ve eşi Gülcan U. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yılmaz U., yanındaki silahla eşini vurarak kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gülcan U. ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Gülcan U, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, polis ise olay yerinde delil incelemesi yapmıştı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi adli tıp morguna kaldırılmış, incelemenin ardından polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Cani koca adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla gözaltına alınan şüpheli, emniyette ki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelinin adliyede ki işlemleri sürüyor.

Tartıştığı eşini öldürüp kaçan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

Politika, İstanbul, 3-sayfa, Polis, Şişli, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tartıştığı eşini öldürüp kaçan şahıs yakalandı - Son Dakika

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