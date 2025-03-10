Çankaya'da Bıçaklı Kavga - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çankaya'da Bıçaklı Kavga

Kurtuluş Parkı'nda kavga eden iki şahısta bıçaklama olayı; bir şüpheli gözaltına alındı.

10.03.2025 01:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kurtuluş Parkı'nda, kavga ettiği şahıs tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 9 Mart Pazar günü akşam saatlerinde Kurtuluş Parkı içerisinde kavga eden iki şahıs arasında kesici aletle yaralama olayı yaşandı. A.Y. isimli bir şahıs, E.A. isimli şahsı bıçakla yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Olay yerinde E.A. isimli şahsın kalça kısmından yaralandığı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. E.A.'yı yaralayan A.Y isimli şahsı ise polis ekipleri parkın içinde kovalama sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Kavganın laf atma sonucu ortaya çıktığı bilgisi öğrenildi. Gözaltına alınan A.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bilgisi alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Çankaya, ankara, Polis, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çankaya'da Bıçaklı Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı
Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
ABD’de 5 dolar, Türkiye’de 1300 lira ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi
Usta oyuncu Macit Koper’in acı günü Usta oyuncu Macit Koper'in acı günü
Fenomen Efecan Kültür’ün son paylaşımı yürekleri yaktı Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı
Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu
Maliye düğmeye bastı Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk “IBAN cezası“ yolda Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk "IBAN cezası" yolda
Arjantin’de sel felaketi: 13 ölü Arjantin'de sel felaketi: 13 ölü
Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz?
Diyarbakır’da kayıp olarak aranıyordu Batman’da ölü bulundu Diyarbakır'da kayıp olarak aranıyordu; Batman'da ölü bulundu

23:46 ABD ve Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı
21:39 Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
20:06 Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
09:53 ABD’de 5 dolar, Türkiye’de 1300 lira ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
09:37 Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi
09:29 Usta oyuncu Macit Koper’in acı günü Usta oyuncu Macit Koper'in acı günü
09:22 Fenomen Efecan Kültür’ün son paylaşımı yürekleri yaktı Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı
09:12 Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu
08:46 Maliye düğmeye bastı Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk “IBAN cezası“ yolda Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk "IBAN cezası" yolda
08:16 Arjantin’de sel felaketi: 13 ölü Arjantin'de sel felaketi: 13 ölü
08:01 Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz?
07:44 Diyarbakır’da kayıp olarak aranıyordu Batman’da ölü bulundu Diyarbakır'da kayıp olarak aranıyordu; Batman'da ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 01:46:31. #7.11#
SON DAKİKA: Çankaya'da Bıçaklı Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.