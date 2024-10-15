Çankırı'da Afet Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
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Çankırı'da Afet Tatbikatı Yapıldı

Çankırı\'da Afet Tatbikatı Yapıldı

Çankırı'da okulda yapılan tatbikatta deprem, yangın ve tahliye senaryoları uygulandı.

15.10.2024 16:43
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Çankırı'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla bir okulda düzenlenen tatbikat nefes kesti.

Çankırı'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla deprem, yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Çankırı il merkezindeki İstiklal Yolu İlkokulu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, AFAD, UMKE, AKUB, başta olmak üzere çok sayıda kurum katıldı. Tatbikat senaryosu gereği okulda yaşanan deprem ve yangın üzerine kaçış alarmının çalmasıyla öğrenciler okul bahçesine toplandı. Daha sonra olay yerine gelen ekipler, içeride mahsur kalan öğrencileri tahliye etti. Yaralanan ve dumandan etkilenenlere de okul bahçesinde bulunan acil yardım çadırında müdahalede bulunuldu. Kriz esnasında okulda hırsızlığa karışan bir şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Tatbikata Vali Mustafa Fırat Taşolar, kurum müdürleri, öğrenciler ile öğretmenler katıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Afet Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

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