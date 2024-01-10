Çankırı\'da Polis Denetimlerinde 875 Araç Sürücüsüne 2 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 875 araç sürücüsüne 2 milyon 164 bin 55 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından 1-7 Ocak tarihleri arasında il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı, 3 kurusıkı tabanca, 38 fişek, 2 bıçak, 14 bin 280 dal doldurulmuş tütün, 9,8 kilogram açık tütün ve 2 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Trafik kontrollerinde ise 47 araç trafikten men edilirken, 875 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 164 bin 55 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI