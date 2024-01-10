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Çankırı'da Polis Denetimlerinde 875 Araç Sürücüsüne 2 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Çankırı'da Polis Denetimlerinde 875 Araç Sürücüsüne 2 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Çankırı'da yapılan polis denetimlerinde 875 araç sürücüsüne toplamda 2 milyon 164 bin 55 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca aranan 3 şahıs yakalanırken, 3 kurusıkı tabanca, 38 fişek, 2 bıçak, 14 bin 280 dal doldurulmuş tütün, 9,8 kilogram açık tütün ve 2 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Trafik kontrollerinde ise 47 araç trafikten men edildi.

Çankırı\'da Polis Denetimlerinde 875 Araç Sürücüsüne 2 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı
10.01.2024 - 11:25,
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Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 875 araç sürücüsüne 2 milyon 164 bin 55 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından 1-7 Ocak tarihleri arasında il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı, 3 kurusıkı tabanca, 38 fişek, 2 bıçak, 14 bin 280 dal doldurulmuş tütün, 9,8 kilogram açık tütün ve 2 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Trafik kontrollerinde ise 47 araç trafikten men edilirken, 875 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 164 bin 55 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Polis Denetimlerinde 875 Araç Sürücüsüne 2 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da Polis Denetimlerinde 875 Araç Sürücüsüne 2 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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