Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi girişinde yaşanan zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.
Çay ilçesi girişinde 2 tır, 1 kamyon, 1 kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Çay'da Zincirleme Kaza: 9 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?