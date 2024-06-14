Çaycuma'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın, yapılan müdahalenin ardından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Çaycuma OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülürken maddi hasar meydana geldi. İşyeri sahibi Y.I. şikayetinin olmadığını ifade etti. Ekipler soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı. - ZONGULDAK