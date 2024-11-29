Çayırova\'da Araç Yangını

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari araç aniden alev aldı. Araç küle dönerken, şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Özgürlük Caddesi ışıkları önünde seyir halinde olan hafif ticari araç bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü hemen araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde alev alev yanan araç söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken şans eseri kimse yara almadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ