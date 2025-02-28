Çayırova'da Velilere Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Çayırova'da Velilere Dolandırıcılık Uyarısı

Çayırova\'da Velilere Dolandırıcılık Uyarısı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, polis ekipleri bilgievlerinde eğitim gören öğrencilerin velilerine dolandırıcılık konusunda önemli uyarılarda bulundu. Velilere dolandırıcılıkla ilgili sık kullanılan yöntemler ve alınması gereken önlemler anlatıldı.

28.02.2025 17:05  Güncelleme: 17:07
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis ekipleri bilgievlerinde eğitim gören öğrencilerin velilerine dolandırıcılık konusunda hayati uyarılarda bulundu. Polis, "Savcı, asker ve polis sizden asla para istemez" diyerek en sık kullanılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı velileri bilgilendirdi.

Dolandırıcılık vakalarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çayırova Belediyesi iş birliğiyle önemli bir çalışma başlatıldı. İlçedeki bilgievlerinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında velilere, dolandırıcılara karşı nasıl önlem alabilecekleri anlatılıyor. Son olarak Naim Süleymanoğlu Bilgievi'nde düzenlenen toplantıda velilere kritik uyarılarda bulunuldu.

Toplum Desteği Polisi Büro Amiri Göktuğ Şeker, dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemleri anlatarak, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Şeker, "Kart bilgilerinizin yasadışı şekilde birilerinin eline geçtiğini düşünüyorsanız bankanızla irtibata geçin. Şüpheli işlemlerden kurtulmak için kartınızın iptal edilmesini sağlayın. Polis, asker ve savcı sizden para istemez. Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, hattınızın teröristlerce kullanıldığını, terör örgütlerine yardımda bulunduğunuzu söyleyen kişiler dolandırıcıdır. 'Hakkınızda icra takibi başlatıldı, borcunuzu belirtilen hesaba gönderin' şeklindeki beyanlar ile sizi arayan ya da mesaj gönderen kişilere asla itibar etmeyin" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çayırova'da Velilere Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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