Çekiçle Arkadaşını Öldürdü, Yangınla Gizlemeye Çalıştı - Son Dakika
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Çekiçle Arkadaşını Öldürdü, Yangınla Gizlemeye Çalıştı

Çekiçle Arkadaşını Öldürdü, Yangınla Gizlemeye Çalıştı

Ankara'da S.K., tartıştığı arkadaşını çekiçle öldürüp yangın çıkararak olayı gizlemeye çalıştı.

24.09.2024 12:09
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ANKARA'da, tartıştığı arkadaşı Ü.U'yu (65) çekiçle başına vurarak öldüren ve daha sonra evi yakıp olayı yangın gibi gösteren S.K. (62), gittiği eğlence mekanında yakalandı.

Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3112'nci Sokak'taki evde, dün çıkan yangında, Ü.U.'nun cansız bedeni bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada, yangının 2 ayrı odada çıktığı belirlendi. Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını değerlendiren ekipler, çalışmalarını bu yönde derinleştirildi. İncelemelerde, Ü.U.'nun başına darbe aldığı ve düşme gibi gösterilip öldürüldüğü belirlendi. Çevredeki iş yerleri ve apartmanların güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, evden S.K.'nin çıktığını tespit etti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

'SON GECEMDE GÜZEL VAKİT GEÇİRMEK İSTEDİM'

Polis ekiplerini yanıltmak amacıyla önce otogara, ardından Esat Caddesi'ne giden S.K., uzun süren takip sonucu, gittiği eğlence mekanında yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti çekiçle işlediğini itiraf eden S.K., "Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim" ifadelerini kullandı. S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çekiçle Arkadaşını Öldürdü, Yangınla Gizlemeye Çalıştı - Son Dakika

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