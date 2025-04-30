Cem Aydın Hakim Karşısında - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cem Aydın Hakim Karşısında

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Başsavcı Gürlek'e yönelik sözleriyle 5 yıl hapisle yargılanıyor.

30.04.2025 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözleri gerekçesiyle 5 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Duruşma sırasında Gürlek'in avukatı Abdullah Adır ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu bir grup arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine mahkeme, duruşmaya ara verdi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözleri gerekçesiyle 5 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmada tutuksuz sanık Cem Aydın ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup da izleyici olarak katıldı.

"Bu ülke için elini taşın altına koymuş ve ateşten gömlek giymiştir"

Duruşmada, Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır söz aldı. Adır yaptığı konuşmasında Akın Gürlek'e ilişkin "Bu ülke için elini taşın altına koymuş ve ateşten gömlek giymiştir" dedi.

"Başına taş düşsün" denildi

Adır'ın sözlerini paylaşması üzerine CHP milletvekillerinin aralarında olduğu gruptan "Başına taş düşsün" sesi duyuldu. Mahkeme başkanı, Akın Gürlek'in başına taş düşmesini söyleyen kişinin dışarı çıkmasını talep ederken, CHP milletvekillerinden biri yanlış anlaşıldıklarını ifade etti.

Mahkeme başkanı duruşmaya 5 dakika ara verdi

O esnada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Abdullah Adır arasında tartışma çıktı. Bir şahıs, Adır'a "CHP Genel Başkanına parmak sallayamazsın" dedi. Mahkeme başkanı duruşmaya 5 dakika ara verdi. Aranın ardından duruşma görülmeye devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek 'mağdur', Cem Aydın ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Sarf ettiği sözlerin saygınlığı zedeleyici olduğu ve ifade özgürlüğü kapsamında olmadığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Aydın'ın sosyal medyada paylaştığı videoda kullandığı 'adalet celladı, seyyar giyotin' şeklindeki sözlerinin karşı tarafı küçük düşürücü, saygınlığını zedeleyici ve incitici olduğu, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlatıldı. İddianamede, Gürlek'in geçmiş dönemlerde Sulh Ceza Hakimliği ile terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde görev aldığı, görevi sebebiyle terör örgütlerinin hedefi haline geldiğinin bilindiği, şüpheli Aydın'ın sözlerinin ise terörle mücadelede görev alan ve kamu görevlisi olan Gürlek'i hedef gösterdiği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Aydın'ın 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından toplamda 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Akın Gürlek, Cem Aydın, Başsavcı, istanbul, Politika, Mahkeme, Gençlik, 3-sayfa, Gürlek, Hukuk, Hakim, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cem Aydın Hakim Karşısında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Ali Babacan’dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın Ali Babacan'dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
Depremden sonra İstanbul’da 4 okul binası boşaltıldı Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
Son hali ortaya çıktı Adnan Oktar’ın inanılmaz çöküşü Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi Sapığın cezası belli oldu Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
02:47
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
14:40
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
14:17
Fenerbahçe’den derbi primi kararı
Fenerbahçe'den derbi primi kararı
14:11
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
14:10
PKK kendini feshedecek mi Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
14:02
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
13:47
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
13:42
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
13:26
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 09:13:35. #7.12#
SON DAKİKA: Cem Aydın Hakim Karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.