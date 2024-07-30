Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu - Son Dakika
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Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu

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Cemil İpekçi'nin Bodrum'daki pansiyonunu kanalizasyon bastı. Pansiyonu pislik içinde kalan İpekçi ''2 müşterim vardı onlar da kaçtı. Bu çöpe, pisliğe kim gelir Bodrum'a. MUSKİ ve belediyeyi göreve davet ediyorum, Bodrum'un sonunu getiriyorlar'' diyerek isyan etti.

30.07.2024 12:50
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Usta modacı Cemil İpekçi'nin Bodrum'daki 4 odalı pansiyonda kanalizasyon patladı. Pislik içinde kalan ve belediyeyi aramasına rağmen çözüm bulamayan İpekçi, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda veryansın etti.

"YARDIMA GELMEMELERİNE RAĞMEN YALAN SÖYLÜYORLAR"

Pislik içinde kalan pansiyonunda video çekerek Instagram hesabından yayınlayan ünlü modacı "Bodrum'daki 4 odalı pansiyonumdan sizlere sesleniyorum. Perşembeden beri kanalizasyonlar tıkalı. Onun için de pansiyonu kakalar ve çişler bastı. Zaten 2 müşteri vardı onlar da kaçtı. Sonra Bodrum'da işsizlik diyorlar. Pahalılığı bir kenara bıraktım. Bu çöpe bu pisliğe... Artık evleri, pansiyonları bile kanalizasyonlar basıyorsa kim gelir? Bunun için de MUSKİ (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi) ve belediyeyi göreve davet ediyorum. Bu artık Bodrum'un sonunu getiriyorlar farkında değiller. Bir de yalan söylüyorlar 'geldik' diye. Gelmediler ve hala bu haldeyiz. Gece yarısı olsa da göreve davet ediyorum. Acil bir halde Bodrum'un temizliği için harekete geçsinler" ifadelerini kullandı.

Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu
Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu
Cemil İpekçi\'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu

Cemil İpekçi, Bodrum, Belediye, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • Mr CKMN: Bakiyim umrumda mı. Aaa degil. 49 10 Yanıtla
    ferhat eser: insanların ekmek teknesiyle ilgili sorunlarıyla dalga geçmeyi bırakın gidin kendinizi geliştirin 35 14 Tazmanya: Ferhat eserin kankasi cemil 10 2
  • ali öztürk: Bodrum zaten bitti... Gitmem artık, param olsa da keriz değilim, helal para okadar kolay saçılmaz.... 54 3 Yanıtla
  • Erbil Doğru: CHP hizmet etmiş gideri içeri vermiş ne istiyor sun iki konsere çözeriz 33 4 Yanıtla
  • Deutschland: Bodrum'da yaşadım gerçekten haklı çöpleri domuzlar basiyor yazık o güzelliğe 34 2 Yanıtla
  • Tugay KLN: burdaki tek bildiğim şey belediyenin ve MUSKİ'nin işlerini doğru düzgün yapmaması. gerisi igilendirmiyo 21 5 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Erkeğin hası. Cemil ipekçi adamdır 7 6 Yanıtla
    Tugay KLN: ???? 0 0
  • Yusuf Çarman: Cemil ipekçi : İktidara ders verdik dedikten sonra.... 13 0 Yanıtla
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