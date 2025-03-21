Çeşme'de 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince 1'i çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 20 Mart saat 20.45 sıralarında Çeşme ilçesinde bir grup düzensiz göçen tespit edildi. Harekete geçen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Çeşme/Koldestim) 1'i çocuk 25 kişiyi yakalandı. Kaçak göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR
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