Çeşme\'de Kuyuya Düşen Kadın Kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir inşaat alanında bulunan kuyuya düşen 65 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

Olay, dün Ardıç Mahallesi 5446 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T. isimli 65 yaşındaki kadın bir inşaat alanındaki kuyuya düştü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Urla ve Ilıca'dan arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kuyuya düşen kadın kısa sürede bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen F.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İZMİR