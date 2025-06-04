Çeşme Limanı'nda Uyuşturucu Yakalandı

İzmir'de Çeşme Limanı'nda bulunan iki tır içerisinde yapılan aramada, 30 kilo kokain ve 100 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Çeşme Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde limana gelen iki tırı narkotik köpekleri ile aradı. Gerçekleştirilen arama çalışmaları sırasında, tırlar içerisinde paketlenmiş halde 30 kilo kokain ve 100 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tırların şoförü 2 kişi gözaltına alındı. - İZMİR