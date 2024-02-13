Çeşme'yi önce sağanak, sonra dolu vurdu - Son Dakika
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Çeşme'yi önce sağanak, sonra dolu vurdu

Çeşme\'yi önce sağanak, sonra dolu vurdu

İzmir'in Çeşme ilçesinde sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu. İlçedeki bazı cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, o anlar vatandaşlarca cep telefonu ile görüntüledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de sağanak yağış zaman zaman etkili olurken, ünlü tatil merkezi Çeşme'de de şiddetli yağışlar görüldü.

13.02.2024 23:00  Güncelleme: 23:01
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Çeşme'yi önce sağanak, sonra dolu vurdu

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu. İlçedeki bazı cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, o anlar vatandaşlarca cep telefonu ile görüntüledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de sağanak yağış zaman zaman etkili olurken, ünlü tatil merkezi Çeşme'de de şiddetli yağışlar görüldü. İlçede gece saatlerinde ise sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa süreyle beyaza büründü. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, cadde ve sokakları cep telefonu ile görüntüledi.

Kaynak: İHA

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