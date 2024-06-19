Çevreci Grup Stonehenge Anıtına Boya Sıktı - Son Dakika
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Çevreci Grup Stonehenge Anıtına Boya Sıktı

İngiltere'de çevreci grup 'Just Stop Oil' aktivistleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ünlü Stonehenge anıtına turuncu toz boya püskürttü. Grup, hükümetten fosil yakıtların kaldırılması için anlaşma imzalamasını talep ediyor.

19.06.2024 16:34
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İngiltere'de çevreci grup "Just Stop Oil" aktivistleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ünlü Stonehenge anıtına turuncu toz boya püskürttü.

İngiltere'de hükümetin fosil yakıt (petrol, doğal gaz, kömür) üretimi ile arama lisanslarını sona erdirme taahhüdünde bulunmasını hedefleyen "Just Stop Oil" adlı çevreci grup, milattan önce 3000-2000 yılları arasında yapıldığına inanılan ünlü Stonehenge anıtını hedef aldı. İki aktivist, başkent Londra'nın 130 kilometre batısında yer alan Stonehenge anıtına turuncu toz boya püskürttü. Gruptan yapılan açıklamada, 4 Temmuz'daki seçimden sonra gelecek yeni hükümetten 2030 yılına kadar fosil yakıtların aşamalı şekilde kaldırılmasına yönelik yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma imzalamasının talep edildiği belirtildi. Eylemde kullanılan boyanın yağmurda akıp gidecek şekilde mısır nişastasından yapıldığı belirtilirken, 2 aktivistin gözaltına alındığı aktarıldı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Çevre, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çevreci Grup Stonehenge Anıtına Boya Sıktı - Son Dakika

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