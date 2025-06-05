Ceyhan\'da Silah Operasyonu: 6 Gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, çelik yelek ile 11 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Ceyhan Büro Amirliği ekipleri, silah ve mühimmat ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama çalışmalarında, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet çelik yelek, 83 adet mermi ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla 5'i serbest kaldı. - ADANA