Ceyhan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Adana'nın Ceyhan ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesi Merkez Mahallesi sınırlarında uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin titiz çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin adresleri tek tek belirlendi. Belirlenen 10 adrese yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 17 bin 355 adet çeşitli uyuşturucu haplar ile 162 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - ADANA