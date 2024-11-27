Ceylanpınar\'da Çarpışma: Sürücüler Yaralandı

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Çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki sanayi sitesi bölgesinde yaşandı. B.Ç,'nin kullandığı 41 R8328 plakalı Renault marka otomobil, N.B.'nin kullandığı 34 ADJ 970 plakalı Renault marka otomobile yandan çarptı. Kazada her iki otomobil de adeta hurdaya dönerken sürücüler yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürdü.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.