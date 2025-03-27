Çeyrek Altın Bahanesiyle Çifte Cinayet - Son Dakika
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Çeyrek Altın Bahanesiyle Çifte Cinayet

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17 yaşındaki D.G., annesinin çeyrek altın alacağı için kuzeni öldürdü, cinayet öncesi paylaşım yaptı.

27.03.2025 12:02
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Çifte cinayetin nedeni 8 çeyrek: Katil çift tabancayla poz verip tabut emojili paylaşım yapmış

ADANA - Adana'da kahvehanede 2 kişinin öldürüldüğü olayın 17 yaşındaki şüphelisinin cinayetleri, annesinin 8 adet çeyrek altın alacağı için işlediği ortaya çıktı. Cinayeti kafasına koyan şüphelinin olaydan dakikalar önce öldüreceği akrabasının isminin baş harflerinin bulunduğu tabut emojili çift tabancayla verdiği pozu sosyal medyasında paylaştığı da ortaya çıktı.

Olay, önceki gece 23.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'ndeki kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, H.G, kuzeni Erkan Savan'a 8 adet çeyrek altın borç verdi. Bir süre sonra anne H.G.'nin oğlu D.G. altınları almak için Erkan Savan'ın yanına kahvehaneye gitti. Savan, altınları veremeyeceğini söyleyince D.G kahvehaneden çıkıp gitti.

"Çift tabancalı, tabut emojili fotoğraf paylaştı cinayetleri işledi"

Evine dönen D.G, Savan'ı isminin baş harfleriyle tabut emojili çift tabancalı verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımdan dakikalar sonra Savan'ın bulunduğu kahvehaneye tekrar gelen D.G, 2 dakika kadar gözlem yaptı. Ardından içeri giren şüpheli, önce Savan'ı ardından da araya giren Ramazan Durak'ı göğsünden vurdu. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken D.G kaçtı. Savan ve Durak ise kaldırıldıkları özel hastanede hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan 15 dakika sonra D.G.'yi cinayetin işlendiği mahalledeki ara sokaklarda kıskıvrak yakaladı. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çeyrek Altın Bahanesiyle Çifte Cinayet - Son Dakika

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