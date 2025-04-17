Cezaevi Firarisi Isparta'da Yakalandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu, hakkında 12 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Isparta, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Akhisar adli makamlarınca; bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık (9 dosya), Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 11 ayrı dosyadan aranan bir şahsın izine ulaşıldı. Hakkında 12 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisinin saklandığı adres tespit edildi. Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA