Cezaevi firarisi şok uygulamada yakalandı
Durumundan şüphelenilen şahıs cezaevi firarisi çıktı
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilerek sorgulanan şahıs, kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi çıktı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kocasinan Ekipler Amirliği görevlileri tarafından şok uygulama yapıldı. Uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan İ.D.'nin yapılan sorgusunda hırsızlık suçundan 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı.
İ.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Cezaevi firarisi Kayseri'de yakalandı - Son Dakika
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