Cezaevi Firarisi Kayseri\'de Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri tarafından belirlenen bir adrese yapılan operasyonda evden hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.D. (41) yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ