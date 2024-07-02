Cezaevinden Çıkan Sanık, İstismar Ettiği Adamı Öldürdü - Son Dakika
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Cezaevinden Çıkan Sanık, İstismar Ettiği Adamı Öldürdü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cezaevinden çıktıktan 4 gün sonra kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğu iddia ettiği yaşlı adamı demir sopayla döverek öldüren sanık, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin tespiti için rapor talebinde bulunarak, duruşmayı erteledi.

02.07.2024 14:15
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cezaevinden çıktıktan 4 gün sonra kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğu iddia ettiği yaşlı adamı demir sopayla döverek öldüren sanık, "Tahliyemi istiyorum. Çıkınca işe başlayacağım. Zaten dışarıda suç işlemiyordum, yaptıklarımdan pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin tespiti için rapor talebinde bulunarak, duruşmayı erteledi.

Olay, 27 Haziran saat 06.00'da Değirmendere Salı Pazarı girişinde meydana geldi. Olay tarihinden 4 gün önce cezaevinden çıkan Tuanay Ç. (24), pazar tezgahı kuran 65 yaşındaki esnaf Şakir K.'ye defalarca demir çubukla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Yaptıklarımdan pişmanım"

Hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılan Tuanay Ç.'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Sanık duruşmaya SEGBİS ile katıldı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Söz hakkı verilen sanık, "Tahliyemi istiyorum. Çıkınca işe başlayacağım. Zaten dışarıda suç işlemiyordum, yaptıklarımdan pişmanım" dedi.

Geçen celse akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için sanığı Adli Tıp Kurumuna sevk yazsısının yazıldığı ancak sırasının henüz gelmediği, 18 Aralık'ta kuruma sevkinin sağlanacağı öğrenildi. Mahkeme heyeti, cezai ehliyet rapor sonucunun beklenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Tecavüze uğradığını iddia etmişti

Sanık ilk celsede verdiği ifadesinde; kendisi henüz 13 yaşındayken Şakir K. tarafından tecavüze uğradığını, olay günü maktulü görünce yine aynı olayın yaşanacağı düşüncesiyle uyuşturucu madde etkisinde hareket ettiğini iddia etmişti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Gölcük, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cezaevinden Çıkan Sanık, İstismar Ettiği Adamı Öldürdü - Son Dakika

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