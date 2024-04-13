Sosyal medya platformlarında 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazıyla ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan CHP'nin İBB seçim ekibinde çalışan Evren Barış Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sosyal medyada paylaşılan 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazıyla dikkat çeken ve CHP'nin İstanbul'daki seçim kampanyasında aktif rol alan Evren Barış Yavuz hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuz'u bu sabah gözaltına almıştı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlarından gözaltına alınan Evren Barış Yavuz, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yavuz, soruşturmaya ilişkin ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.
Öte yandan 2021 yılında Beşiktaş Belediyesi'nde görev yapan, son yerel seçimlerde ise CHP'nin İstanbul'daki seçim kampanyasında aktif rol aldığı öğrenilen Evren Barış Yavuz'un, 'terör örgütü propagandası', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'hakaret' suçlarından sabıka kaydı olduğu da belirlenmişti. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › CHP İBB Seçim Ekibinde Çalışan Gözaltına Alındı - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ali Sezai Efendi İlkokulu bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Cengiz K, silahla Mehmet Y. ile Özkan Özal'a ateş etti. Olayda Özkan Özal hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet Y. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bursa'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada seken kurşun bir müşteriye isabet etti. Kavgaya karışan kişilerden biri bıçakla yaralanırken, diğer kişi ise gözaltına alındı. Yaralananların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil karıştı ve 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil birbirine çarptı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılara hızlı bir şekilde müdahale edildi ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada, bir kişi bıçakla yaralanırken, diğer tarafın ateşlediği kurşun ise yemek yiyen bir müşteriye isabet etti. Olaya müdahale eden gece bekçileri tarafları etkisiz hale getirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada tüfek, bıçak ve biber gazı kullanıldı. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açarak kaçan 3 şüpheli kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin evinin çatısında ise olayda kullanılan suç aletleri bulundu. Soruşturma devam ediyor.
Konya'da aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan sokak kavgasında tüfek, bıçak ve biber gazı kullanıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açarak kaçan 3 şüpheli kısa sürede yakalandı. Kavgada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin evinin çatısında ise olayda kullanılan suç aletleri bulundu. Soruşturma devam ediyor.
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