CHP\'li Aktivist Evren Barış Yavuz Gözaltına Alındı

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Çeşitli sosyal medya platformlarında 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazı hakkındaki soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan Evren Barış Yavuz polis tarafından gözaltına alındı. Polis tarafından "şüpheli" sıfatıyla gözaltı a alınan Yavuz'un, 'terör örgütü propagandası', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'hakaret' suçlarından sabıka kaydı ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazıyla dikkat çeken ve CHP'nin İstanbul'daki seçim kampanyasında aktif rol alan Evren Barış Yavuz hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medyada yer alan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazıyla ilgili başlatılan resen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında soruşturma açılan Yavuz'u bu sabah gözaltına aldı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlarından gözaltına alınan Evren Barış Yavuz, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

2021 yılında Beşiktaş Belediyesi'nde görev yapan, son yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul'daki seçim kampanyasında aktif rol alan Evren Barış Yavuz'un, 'terör örgütü propagandası', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'hakaret' suçlarından sabıka kaydı ortaya çıktı. - İSTANBUL