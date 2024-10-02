Cibuti'de Mülteci Botları Battı: 45 Ölü

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Cibuti açıklarında iki mülteci botu batması sonucu en az 45 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 61 kişiyi de arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Afrika ülkesi Cibuti'nin kuzeybatısındaki Khor Angar bölgesi açıklarında iki mülteci botu battı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, her iki botun da 310 mülteci ile Yemen'den ayrıldığı ve daha sonra Cibuti açıklarında Kızıldeniz'de alabora olduğu aktarıldı. Cibuti sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamada ise en az 45 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 61 kişiyi de arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. IOM desteği ile bölgede geniş çaplı aramada 115 kişinin kurtarıldığı kaydedilen açıklamada "Kayıpları bulacağımıza inanıyoruz ve hayatta kalanların güvenliğini sağlamaya kararlıyız" denildi.

Haziran ayında da Somali açıklarında bir mülteci botunun batması sonucu 31'i kadın 6'sı çocuk en az 56 Somali ve Etiyopyalı mülteci hayatını kaybetmiş, 140 mülteciden de haber alınamamıştı.

Uluslararası Göç Örgütü raporlarına göre Eritre, Cibuti, Somali ve Etiyopya'nın yer aldığı 'Afrika Boynuzu' olarak kabul edilen bölgeden Yemen'e gelen mültecilerin sayısı 2022 yılında 73 bin olurken, bu sayı 2023 yılında 97 bin 200'e yükseldi. - CİBUTİ