Tabutlu paylaşım sonrası katliam! İki kişiyi bakın kaç para için katletmiş - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tabutlu paylaşım sonrası katliam! İki kişiyi bakın kaç para için katletmiş

Geniş Video İzle

Adana'da kahvehanede 2 kişinin öldürüldüğü olayın 17 yaşındaki şüphelisinin cinayetleri, annesinin 8 adet çeyrek altın alacağı için işlediği ortaya çıktı. Cinayeti kafasına koyan şüphelinin olaydan dakikalar önce öldüreceği akrabasının isminin baş harflerinin bulunduğu tabut emojili çift tabancayla verdiği pozu sosyal medyasında paylaştığı da ortaya çıktı.

27.03.2025 11:10  Güncelleme: 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'ndeki kahvehanede meydana gelen olayda, H.G., kuzeni Erkan Savan'a (35) 8 adet çeyrek altın borç verdi. Bir süre sonra anne H.G.'nin oğlu D.G. (17) altınları almak için Erkan Savan'ın yanına kahvehaneye gitti. Savan, altınları veremeyeceğini söyleyince D.G. kahvehaneden çıkıp gitti.

CİNAYETLERDEN ÖNCE ÇİFT TABANCALI TABUT EMOJİLİ FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ

Evine dönen D.G., Savan'ı isminin baş harfleriyle tabut emojili çift tabancalı verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımdan dakikalar sonra Savan'ın bulunduğu kahvehaneye tekrar gelen D.G., 2 dakika kadar gözlem yaptı. Ardından içeri giren şüpheli, önce Savan'ı ardından da araya giren Ramazan Durak'ı (40) göğsünden vurdu. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken D.G. kaçtı. Savan ve Durak ise kaldırıldıkları özel hastanede hayatını kaybetti.

Tabut emojili paylaşım sonrası katliam! İki kişiyı bakın kaça para için katletmiş

CİNAYETLERDEN 15 DAKİKA SONRA AKAYALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan 15 dakika sonra D.G.'yi cinayetin işlendiği mahalledeki ara sokaklarda kıskıvrak yakaladı. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tabut emojili paylaşım sonrası katliam! İki kişiyı bakın kaça para için katletmiş
Tabutlu paylaşım sonrası katliam! İki kişiyi bakın kaç para için katletmiş
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, 3-sayfa, Cinayet, Cinayet, Güncel, Medya, Adana, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tabutlu paylaşım sonrası katliam! İki kişiyi bakın kaç para için katletmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ertuğrul Karadağ:
    Yahu akayalandı ? Nedir her gün aynı şey bu ne özensiz bir iş başlıklar bir garip haberler bir garip 5 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Adana da teksası geçti ..Gerçi sıcak diye adamlar güneşe bile silah sıkmıştı ...benimkide laf 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz
Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü
İBB’nin yeni başkanı Nuri Aslan merak konusu oldu İşte tüm detaylar İBB'nin yeni başkanı Nuri Aslan merak konusu oldu! İşte tüm detaylar
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı
Bolu’daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı Bolu'daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı
Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
Uludağ’daki otel yangınında acı kayıp Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti
Özel: İmamoğlu’nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız
İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı
Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler

12:04 Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
11:14 Uludağ’daki otel yangınında acı kayıp Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti
10:30 Özel: İmamoğlu’nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız
10:28 İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı
10:09 Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
20:25 Bolu’daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı Bolu'daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı
19:28 Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı
18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
18:41 İBB’nin yeni başkanı Nuri Aslan merak konusu oldu İşte tüm detaylar İBB'nin yeni başkanı Nuri Aslan merak konusu oldu! İşte tüm detaylar
18:23 Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü
18:07 TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 13:55:45. #7.12#
SON DAKİKA: Tabutlu paylaşım sonrası katliam! İki kişiyi bakın kaç para için katletmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement