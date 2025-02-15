Sosyal medya cinayetinde kavga "etek giydirme" meselesinden başlamış - Son Dakika
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Sosyal medya cinayetinde kavga "etek giydirme" meselesinden başlamış

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Karaman'da sosyal medyada tartıştıktan sonra parkta buluştuğu 19 yaşındaki genci öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, "'Benim hakkımda bana etek giydireceğini söylemişsin' dedim, kavga çıktı. Amacım öldürmek değildi" dedi.

15.02.2025 10:29  Güncelleme: 11:10
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Karaman'da Piri Reis Mahallesi'nde Murat Naci Dalkıran (24) sosyal medyadan E.F. (17), Abdullah Umutcan Demirci (19) ve Salih A. ile tartıştı. Tartışmadan sonra randevulaşan gençler Piri Reis Parkı'nda saat 00.30 sıralarında buluştu.

19 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Parkta gençler arasında çıkan kavgada Dalkıran Demirci'yi boynundan, Salih A.'yı karnından bıçakladı. E.F. de elindeki pompalı tüfekle Murat Naci Dalkıran'a ateş etti. Abdullah Umutcan Demirci ile Salih A. özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Dalkıran özel bir hastaneye kaldırıldı. Demirci, kurtarılamadı.

6 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro dedektifleri özel hastanede tedavisi tamamlanan Murat Naci Dalkıran, E.F. ile olaya karıştığı tespit edilen Servet K. (28), B.A. (17), V.U. (17) ve Hasan T.'yi (21) gözaltına aldı. Yaklaşık 30 saat süren sorgu sürecinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi Dalkıran ile olay anında pompalı tüfek kullanan E.F. tutuklanırken, 4 kişi de serbest kaldı.

"'BANA ETEK GİYDİRECEĞİNİ SÖYLEMİŞSİN' DEDİM, KAVGA ÇIKTI"

Murat Naci Dalkıran, ifadesinde, "Olay günü E.F., beni sosyal medya üzerinden arayarak küfretti. Beni Piri Reis Parkı'nın oraya çağırdı. E.F.'ye bu sözleri söylemediğimi, bu sözleri Abdullah Umutcan'ın söylediğini söyledim. Daha sonra Abdullah Umutcan Demirci'yi aradık, o da parka geldi. Daha önceden sosyal medya üzerinden tartışmalar, atışmalar oldu. Abdullah Umut Can Demirci'ye 'Benim hakkımda bana etek giydireceğini söylemişsin' dedim, kavga çıktı. Amacım öldürmek değildi" dediği öğrenildi.

Sosyal medya cinayetinde kavga "etek giydirme" meselesinden başlamış
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medya cinayetinde kavga 'etek giydirme' meselesinden başlamış - Son Dakika

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